Дело экс-замминистра ДНР Мерваезовой объединили с семью эпизодами хищений

С делом бывшего заместителя министра строительства ДНР Юлии Мерваезовой соединили семь других производств. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

Все эти материалы касаются пропажи денег, выделенных военным ведомством. В постановлении указано, что производства объединены «по фактам хищений денежных средств министерства обороны Российской Федерации».

Следствие инкриминирует самой Мерваезовой мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. По версии правоохранителей, ущерб от её действий превысил четыре миллиарда рублей. При этом общая стоимость заключённых контрактов составляла более девяти миллиардов.

Начало этой истории было положено летом 2023 года. Тогда уголовное дело возбудили против предшественника экс-чиновницы — Дениса Чубарова. Сейчас фигурантами в общей сложности числятся восемь человек.

Среди них — объявленный в розыск бывший сенатор Александр Аванесов. Также к ответственности привлекаются экс-глава Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный и бывший руководитель АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) Евгений Горбачёв.

Потерпевшей стороной в материалах значатся само Минобороны РФ, а также ряд организаций. Судебное разбирательство продолжается.