Петербургская биржа временно остановила торги в товарных секциях

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа временно приостановила торги в товарных секциях. Об этом сообщается на официальном сайте торговой площадки.

Причины приостановки пока выясняются. На бирже уточнили, что о времени возобновления торгов сообщат дополнительно. СПбМТСБ принесла извинения участникам торгов за причинённые неудобства.

Пока неизвестно, затронула ли приостановка все товарные секции или только часть торговых инструментов. Участникам рынка рекомендовано следить за официальными сообщениями площадки.

А на днях нефтяной рынок обновил многолетние максимумы. Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в июле 2026 года на бирже ICE поднялась выше $120 за баррель. Такой уровень был зафиксирован впервые почти за четыре года — с 17 июня 2022 года. Позднее рост продолжился: стоимость фьючерсов на Brent превысила уже $124 за баррель.