Росстат представил обновлённую методику оценки неравенства доходов

Росстат представил обновленный подход к измерению имущественного расслоения среди россиян. Теперь ведомство будет ежегодно рассчитывать коэффициент Джини дополнительным способом — после вычета налогов и с учетом разницы цен в разных регионах. Прежние методики при этом сохраняются, пишет газета «Коммерсант».

Показатель «отклонение фактического распределения доходов от их абсолютно равного распределения» традиционно выражается числом от нуля до единицы. Чем ближе значение к единице, тем выше уровень расслоения в обществе. По стандартным правилам за 2025 год этот индекс достиг 0,422, что стало максимумом с 2007 года.

Однако согласно новой методике, учитывающей налоговую нагрузку и региональную специфику, значение составило 0,375. Именно этот показатель в дальнейшем будет использоваться для оценки прогресса по национальным целям.

Смена подхода обусловлена появлением пятиступенчатой шкалы НДФЛ и механизмом семейных налоговых вычетов. Старые правила расчёта перестали корректно отражать реальное положение дел с распределением средств между гражданами.

Директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий Ольга Золотарева поясняет, что новый подход позволит «оценить эффективность мер по перераспределению налоговой нагрузки на население и одновременно устранить фактор межрегиональной ценовой дифференциации при оценке неравенства».

В дальнейшем обновленные данные помогут правительству точнее корректировать стратегию по снижению разрыва в доходах населения, выполняя требования указа президента.

