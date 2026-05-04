В Клину нашли тело сотрудника фирмы микрозаймов со связанными руками

В подмосковном Клину на территории бывшего санатория нашли тело сотрудника фирмы микрозаймов со связанными руками. Убийца мужчины уже задержан, пишет РЕН ТВ.

Мешок с телом обнаружили прохожие. Руки погибшего были связаны электрическим кабелем, тело обмотано простынями, полотенцем и полиэтиленовой пленкой, а на голову надет мешок.

Подозреваемый в убийстве задержан. По данным следствия, мужчины повздорили в квартире, и знакомый до смерти избил 46-летнего работника микрофинансовой организации. Позже он решил избавиться от тела.

«Сотрудниками полиции предварительно установлено, что в квартире по вышеуказанному адресу между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них нанес оппоненту телесные повреждения, от которых последний скончался. После содеянного злоумышленник завернул его в простыню, обмотал электрическим кабелем и вынес из дома», — рассказали в подмосковной полиции.

А ранее в Выборгском районе Ленинградской области был убит 50-летний местный житель. Труп мужчины с повреждениями на лице обнаружили днём 2 мая в подвале жилого дома на Сайменском шоссе в посёлке имени Калинина.