В Новой Москве обнаружили тело аптекаря в БДСМ-наручниках

В Новой Москве на территории Троицкого округа обнаружили тело 37-летнего фармацевта. Как стало известно SHOT, труп был закован в наручники для БДСМ-игр.

Погибшего обнаружила его сестра, пришедшая к нему домой. Уточняется, что на руках у мужчины находились декоративные наручники для секс-игр. По предварительным данным, каких-либо следов насильственного воздействия не выявлено.

Причиной смерти, как отмечается, стала острая сердечная недостаточность. Также известно, что за несколько часов до произошедшего в доме не было посторонних — мужчина находился один.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину на территории бывшего санатория обнаружили тело мужчины со связанными руками. Погибшего нашли прохожие — тело было упаковано в полиэтилен и тканевые материалы, а также находилось в мешке. Руки были связаны электрическим кабелем.