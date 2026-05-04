Дружба без границ: ВЦИОМ узнал, как россияне относятся к другим национальностям

Аналитический центр ВЦИОМ впервые рассчитал индекс национальной терпимости, оценив единство народов России через общение, дружбу и отношение к межнациональным бракам. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

2026-й, как напомнили в тексте, официально проходит в стране под эгидой Года единства народов России. Сотрудники ВЦИОМа зафиксировали: регулярно или время от времени контактируют с людьми иных национальностей девять опрошенных из десяти, причём у более чем половины респондентов такие встречи происходят практически каждодневно. Также авторы исследования сделали акцент на том, что друзьями среди представителей других этносов обзавелись три четверти граждан.

Что касается межнациональных союзов, здесь картина чуть сложнее, но в целом преобладает позитивный настрой. Родственника, который решил пожениться или выйти замуж за человека другой национальности, скорее одобрят больше половины опрошенных. Высказались бы против такого родства 14% (каждый седьмой), а вся остальная аудитория сохраняет нейтралитет.

Ни пол, ни уровень доходов, ни наличие дипломов об образовании не влияют на готовность россиян к межнациональному диалогу — такова ключевая находка исследователей. По их словам, основные различия в поведении диктуются двумя факторами: принадлежностью к конкретному поколению и местом проживания. Легче всего идут на контакт молодые люди, и тут серьёзным подспорьем выступает всемирная сеть, стирающая этнические границы и выводящая на первый план общие увлечения и ценности, а не корни человека.

Представители ВЦИОМа также дали характеристику взглядам юного поколения на смешанные браки, назвав их положительно нейтральными. И если люди постарше в целом разделяют подобный настрой, то число категорически несогласных с такими союзами среди возрастной аудитории почти в четыре раза выше по сравнению с молодыми.

При расчёте сводного индекса национальной терпимости специалисты закладывали три параметра: как часто респонденты общаются с другими этносами, есть ли у них друзья среди них и как они относятся к возможности породниться. По всем федеральным округам показатель уверенно перевалил за 50 баллов из 100 возможных, а тревожных или пограничных зон эксперты не выявили. Вырвался в лидеры Северный Кавказ с индексом 79 пунктов — здесь жители активнее прочих общаются, дружат и не против породниться с людьми иных национальностей. Следом идут Урал (68) и Приволжье (66). Юг и Сибирь расположились на средних позициях с одинаковым результатом (по 62 балла), демонстрируя своего рода баланс по всем показателям. Замкнули рейтинг Северо-Запад, Центр и Дальний Восток (52-53 балла). При этом причины отставания везде разные: в ЦФО главным препятствием оказалась тема семейных уз, тогда как на Дальнем Востоке люди сильнее опасаются и настороженнее относятся к представителям других национальностей.

А ранее стало известно, что в России запустили официальный сайт Года единства народов. Теперь всю актуальную информацию о тематических мероприятиях, ключевых решениях и визуальной атрибутике можно найти на данном ресурсе.