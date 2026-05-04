Семь сотрудников «Мираторга» пострадали при атаке ВСУ в Брянской области

ВСУ нанесли удар по предприятию «Мираторг» в селе Бровничи, которое расположено в Климовском районе Брянской области. Атака велась с применением реактивных систем залпового огня «Град».

В результате обстрела пострадали люди. По данным руководства региона, получили ранения семеро сотрудников агрохолдинга.

Губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале назвал произошедшее террористическими действиями.

«Укронацисты нанесли подлый удар из РСЗО „Град“ по территории АПХ „Мираторг“ в селе Бровничи Климовского района. К сожалению, в результате террористических действий ВСУ ранены семь работников предприятия», — заявил чиновник.

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается профильными специалистами.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов на село Воронок Стародубского округа. В результате ранения получил 17-летний подросток, повреждён жилой дом, а пострадавшего доставили в больницу, где оперативно оказали необходимую помощь.