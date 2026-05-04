Вооружённый до зубов Су-35С попал в объектив с ракетами на подвесках

Российский истребитель четвёртого поколения Су-35С попал на фотографию с несколькими типами ракет на подвесках. Снимок прокомментировал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

По данным канала, на фото можно заметить ракеты класса «воздух — воздух» разной дальности, а также противорадиолокационную ракету. В частности, речь идёт об одной ракете малой дальности Р-74, одной ракете средней дальности Р-77-1 и двух ракетах средней дальности Р-77М.

Кроме того, на самолёте, как утверждает источник, видны ракета большой дальности Р-37М и противорадиолокационная ракета Х-31ПМ.

Су-35С относится к российским многоцелевым истребителям поколения 4++. Самолёт предназначен для поражения воздушных, наземных и надводных целей.