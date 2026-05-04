Дрон атаковал пожарных во время тушения дома в Белгородской области, двое ранены

ВСУ нанесли очередные удары беспилотниками по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атак ранены два мирных жителя. Среди пострадавших — сотрудник МЧС.

В селе Красная Поляна Шебекинского округа после удара БПЛА загорелся жилой дом. На место прибыл пожарный расчёт и приступил к тушению. Во время работы спасателей атаковал ещё один беспилотник. Сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму и ранения лица. Пострадавшего планируют доставить в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Ещё один человек пострадал в посёлке Борисовка Борисовского округа. Там FPV-дрон ударил по зданию монастыря. У мужчины диагностировали баротравму, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском округе беспилотник атаковал частный дом в посёлке Разумное. В результате повреждены крыша здания и автомобиль.

Накануне в Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект в городе Губкин. В результате удара пострадали двое мирных жителей — мужчина и девушка. В момент атаки они находились в легковом автомобиле. После детонации машина загорелась. Огонь полностью уничтожил автомобиль.