Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 10:19

Дрон атаковал пожарных во время тушения дома в Белгородской области, двое ранены

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/Настоящий Гладков

ВСУ нанесли очередные удары беспилотниками по территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атак ранены два мирных жителя. Среди пострадавших — сотрудник МЧС.

В селе Красная Поляна Шебекинского округа после удара БПЛА загорелся жилой дом. На место прибыл пожарный расчёт и приступил к тушению. Во время работы спасателей атаковал ещё один беспилотник. Сотрудник МЧС получил минно-взрывную травму и ранения лица. Пострадавшего планируют доставить в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения.

Ещё один человек пострадал в посёлке Борисовка Борисовского округа. Там FPV-дрон ударил по зданию монастыря. У мужчины диагностировали баротравму, его доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском округе беспилотник атаковал частный дом в посёлке Разумное. В результате повреждены крыша здания и автомобиль.

Три человека погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом
Три человека погибли и восемь пострадали при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом

Накануне в Белгородской области беспилотник атаковал коммерческий объект в городе Губкин. В результате удара пострадали двое мирных жителей — мужчина и девушка. В момент атаки они находились в легковом автомобиле. После детонации машина загорелась. Огонь полностью уничтожил автомобиль.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar