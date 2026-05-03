В Губкине дрон ВСУ атаковал коммерческий объект, два человека ранены

Коммерческий объект в городе Губкин (Белгородская область) атакован вражеским беспилотником. В результате удара пострадали двое мирных жителей — мужчина и девушка, которые находились в легковом автомобиле. Машина загорелась от детонации, огонь уничтожил её. Об этом сообщил Губернатора Белгородской области.

У 17-летней девушки диагностирована открытая черепно-мозговая травма, а также открытые переломы ног и плеча. По оценке медиков, она находится в тяжёлом состоянии. У 20-летнего парня — осколочное ранение плеча.

Оба пострадавших госпитализированы в Губкинскую центральную районную больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пожарные расчёты оперативно потушили горящий автомобиль. Помимо уничтоженной легковушки, повреждены сам коммерческий объект и ещё семь легковых автомобилей, стоявших поблизости.