Экс-чиновник Громов получил срок за хищения, но вышел на свободу

Смольнинский суд вынес приговор бывшему чиновнику Ивану Громову и его брату. По данным объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга, речь идёт о хищении около 245 млн рублей и последующем отмывании средств через коммерческую структуру.

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал виновным Ивана Громова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 10 эпизодов), по п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация дохода, полученного преступным путем, 3 эпизода)», — говорится в сообщении.

Ивану Громову назначили наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Однако суд учёл срок содержания под стражей и под домашним арестом, в связи с чем наказание признано полностью отбытым. Аналогичное решение принято в отношении его брата Павла Громова. Он получил 5 лет и 10 месяцев колонии общего режима и также освобождён из-за фактически отбытого срока.

Следствие установило, что преступная схема действовала в 2013–2018 годах. В ней, помимо братьев, участвовали ещё 11 человек. Средства выделялись из бюджета Санкт-Петербурга на развитие информационных технологий и систем связи, однако, по версии следствия, были выведены через фиктивные контракты. Деньги перечислялись через подведомственное предприятие на счета частной компании за невыполненные работы, после чего распределялись между участниками схемы.

