РБК: Новым командующим ВКС России стал генерал Александр Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космическими силами России, сообщил Telegram-канал Fighterbomber. Также информацию подтвердили наши коллеги из РБК со ссылкой на источник, знакомый с кадровым решением. Официального сообщения от Минобороны пока нет.

В публикации Fighterbomber говорится, что автор канала работал с Чайко в Сирии. Он положительно оценил его подход к управлению.

«Лично я с ним воевал в Сирии, ничего плохого сказать не могу. Вникал, разбирался, решал все вопросы, задачи ставил нам лично и контролировал результаты работы также лично», — говорится в публикации.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области. Он окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, Общевойсковую академию Вооружённых сил России имени М. В. Фрунзе и Военную академию Генштаба. По данным Минобороны, Чайко проходил службу на должностях от командира разведывательного взвода до командующего первой танковой армией Западного военного округа.

В разное время он занимал должности заместителя командующего общевойсковой армией Центрального военного округа, командующего общевойсковой армией Западного военного округа, начальника штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

С сентября 2019 года по июнь 2021 года Чайко командовал российской группировкой войск в Сирии. Позднее он возглавлял Восточный военный округ. По данным СМИ, в 2020 году генерал был удостоен звания Героя России закрытым указом.

Ранее стало известно, что замначальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев не планирует оставлять службу после покушения, которое произошло в феврале. Сейчас он проходит лечение и восстановление.