В «Что? Где? Когда?» опровергли сообщения о лишении Друзя статуса магистра игры

Сведения о возможном лишении Александра Друзя звания магистра игры «Что? Где? Когда?» не соответствуют действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ».

«На ваш запрос сообщаем, что упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной», — заявил представитель компании.

Таким образом, статус магистра за знатоком сохраняется, и никаких дисциплинарных мер в отношении него не применялось. Официальные лица не стали вдаваться в подробности, ограничившись кратким опровержением.

Напомним, ранее сообщалось, что Друзь якобы рискует лишиться статуса магистра «Что? Где? Когда?». Всему виной— хрустальная сова, случайно промелькнувшая на частном корпоративе. За такие «отсылки» к знаменитому бренду участик телевикторины уже получил жёлтую карточку: штраф и выговор.