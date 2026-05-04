4 мая, 10:57

В Госдуме сочли неслучайной атаку ВСУ по жилому дому в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

ВСУ прибегают к акциям устрашения из-за неудач на фронте. Цель атаки на Москву выбрали неслучайно. Так прокомментировал попадание беспилотника в жилой дом на Мосфильмовской улице в Москве депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Парламентарий отметил — это не первая подобная атака. Вероятны новые удары по гражданской инфраструктуре, пишет Lenta.ru. Российские эксперты квалифицируют режим Зеленского как террористический. Киев создаёт неуверенность в завтрашнем дне для граждан России.

Депутат добавил, что дом расположен рядом с символом российской истории и культуры. Цель выбрали с расчётом на жертвы и резонанс. Новиков назвал это тактикой террористических подразделений.

Парламентарий назвал два рецепта противодействия. Первый — усиливать ПВО по всей стране. Второй — ускорение решения задач в рамках СВО. Взывать к совести Киева бесполезно.

Коммунальщики устраняют последствия попадания БПЛА в ЖК на Мосфильмовской улице

Ранее Life.ru сообщал, что Москву атаковали беспилотники типа «Лютый». Дроны, предположительно, запустили из Киева. Это первый зафиксированный случай применения таких БПЛА против российской столицы. Всего в сторону города направили восемь аппаратов.

Лия Мурадьян
