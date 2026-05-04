Путин пожелал Здунову успехов на выборах главы Мордовии

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин поддержал инициативу Артёма Здунова о переизбрании на пост главы Мордовии. Глава государства пожелал руководителю региона успехов и дал ему напутствие.

«У вас в целом получается. Поэтому я хочу — конечно, люди должны сказать свое слово в ходе предвыборной кампании, самого избирательного процесса, — хочу пожелать вам успехов», — обратился глава государства.

Выборы главы Республики Мордовия запланированы на 29 сентября 2026 года в рамках единого дня голосования

Ранее Путин поручил обеспечить безопасность выборов в приграничье. Глава государства распорядился заблаговременно разработать и реализовать комплекс мер, учитывая динамику оперативной обстановки.