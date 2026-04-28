Путин поручил обеспечить безопасность выборов в приграничье
Российский лидер Владимир Путин, выступая на совещании по обеспечению безопасности на предстоящих выборах, подчеркнул необходимость повышенного внимания к организации избирательного процесса во всех приграничных регионах.
«Прошу уделить особое внимание организации выборов во всех районах, расположенных вблизи государственных границ, в приграничных территориях», — сказал президент РФ.
Глава государства поручил заблаговременно подготовить и принять меры в зависимости от складывающейся оперативной ситуации.
Ранее Владимир Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надёжным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Президент России также сообщил, что Киев не проводит выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Одновременно российский лидер предупредил: те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии быть в составе РФ, предпримут попытки помешать голосованию в этих регионах в 2026 году.
