Ранее Владимир Путин отметил, что жители Донбасса и Новороссии обладают стойким и надёжным характером, что делает их неуязвимыми для угроз со стороны киевского режима. Он подчеркнул, что эти люди неоднократно демонстрировали свою несгибаемость, и эта тенденция сохранится. Президент России также сообщил, что Киев не проводит выборы на своей территории, ссылаясь на военное положение. Одновременно российский лидер предупредил: те, кто оспаривает право Донбасса и Новороссии быть в составе РФ, предпримут попытки помешать голосованию в этих регионах в 2026 году.