В Туапсе собрали 17 тыс. кубометров загрязнённой смеси

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива загрязняющих веществ, собраны десятки тысяч кубометров отходов. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В Туапсе собрали и вывезли 17 тысяч кубометров мазута, загрязнённого грунта и водомазутной смеси», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, значительная часть объёма — более 1,8 тысячи кубометров — была вывезена только за последние сутки. В работах задействованы около 730 человек и 65 единиц техники, включая специалистов и волонтёров. Очистка продолжается не только на загрязнённых участках, но и в общественных пространствах города.

Ранее в Туапсинском муниципальном округе завершили очистку трёх участков береговой полосы, загрязнённых нефтепродуктами после попадания веществ в море и на пляжи в результате апрельских атак беспилотников. Работы провели в посёлках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небуг.