Путин указал на необходимость диалога с избирателями при формировании программы

Глава государства Владимир Путин обозначил главный принцип работы региональных властей. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с главой Мордовии Артёмом Здуновым подчеркнул, что ключевые задачи субъекта федерации должны решаться исключительно через тесное взаимодействие с обществом. По мнению главы государства, именно диалог с гражданами должен лежать в основе определения векторов развития региона.

«Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой, под вашим руководством решаться», — отметил российский лидер. Однако он добавил, что управленцам нельзя замыкаться в кабинетах.

Президент дал чёткую рекомендацию: необходимо выходить к населению, чтобы продемонстрировать итоги деятельности за прошлые периоды. Также важно напрямую узнавать у граждан, какие вопросы они считают первостепенными.

Полученную обратную связь от избирателей глава республики должен интегрировать в свою будущую предвыборную программу. Только такой подход, по словам Путина, позволит эффективно расставить приоритеты для дальнейшей работы правительства.

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин поддержал инициативу Артёма Здунова о переизбрании на пост главы Мордовии. Глава государства пожелал руководителю региона успехов и дал ему напутствие.