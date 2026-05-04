День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:07

Путин указал на необходимость диалога с избирателями при формировании программы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин обозначил главный принцип работы региональных властей. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин на встрече с главой Мордовии Артёмом Здуновым подчеркнул, что ключевые задачи субъекта федерации должны решаться исключительно через тесное взаимодействие с обществом. По мнению главы государства, именно диалог с гражданами должен лежать в основе определения векторов развития региона.

«Уверен, что задачи, которые перед регионом стоят, будут вашей командой, под вашим руководством решаться», — отметил российский лидер. Однако он добавил, что управленцам нельзя замыкаться в кабинетах.

Президент дал чёткую рекомендацию: необходимо выходить к населению, чтобы продемонстрировать итоги деятельности за прошлые периоды. Также важно напрямую узнавать у граждан, какие вопросы они считают первостепенными.

Полученную обратную связь от избирателей глава республики должен интегрировать в свою будущую предвыборную программу. Только такой подход, по словам Путина, позволит эффективно расставить приоритеты для дальнейшей работы правительства.

Путин: Россия исторически формировалась как союз народов с общим домом
Путин: Россия исторически формировалась как союз народов с общим домом

На встрече в Кремле президент России Владимир Путин поддержал инициативу Артёма Здунова о переизбрании на пост главы Мордовии. Глава государства пожелал руководителю региона успехов и дал ему напутствие.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar