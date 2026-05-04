Честный знак опроверг влияние маркировки на рынок свинины

Оператор системы маркировки «Честный знак» выступил с опровержением публикации газеты «Известия». В беседе с Life.ru ЦРПТ назвали неверными сведения о том, что эксперимент с маркировкой повлиял на рынок свинины.

В настоящий момент в категории замороженной продукции и полуфабрикатов продолжается добровольный пилотный проект. Как уточнили в пресс-службе, он завершится только 31 августа 2026 года.

Никаких обязательств по работе с «Честным знаком» у компаний сейчас нет, подчеркнули в ЦРПТ. Участники оборота по своему желанию могут тестировать оптимальные варианты подключения к системе с учётом особенностей конкретных производств.

Если правительство примет решение о запуске обязательных требований, компаниям потребуется лишь разовая настройка процессов. Перестраивать бизнес с нуля не придётся. Для малого и среднего предпринимательства будут доступны бесплатные решения по работе с кодами маркировки.

