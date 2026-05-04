Центр деловой активности: Подведены итоги Кавказского инвестиционного форума – 2026

В Минеральных Водах завершился Кавказский инвестиционный форум — 2026. Одно из ключевых деловых событий было посвящено развитию инвестиционного потенциала регионов Северного Кавказа, расширению экономического сотрудничества и поиску новых возможностей для бизнеса.

Главной темой форума стала «Расширяя горизонты возможностей». Организатором мероприятия выступил Фонд Росконгресс при поддержке правительства России, Минэкономразвития РФ и правительства Ставропольского края.

Одним из центральных событий деловой программы стало заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил, что Северный Кавказ занимает всё более значимое место в российской экономике. По его словам, интерес инвесторов к региону растёт: объём капиталовложений в прошлом году увеличился на 10% и приблизился к 1,5 трлн рублей.

«Благодаря обширному инструментарию господдержки наращиваются мощности в промышленности, логистике, энергетике, туризме. В каждом из регионов создаются и модернизируются, в том числе при федеральной поддержке, объекты здравоохранения, спорта и культуры, школы и детские сады, жилые дома, дороги, промышленная инфраструктура, инженерные и коммунальные сети», — добавил он.

Михаил Мишустин также осмотрел выставку Кавказского инвестиционного форума. На ней были представлены стенды регионов Северного Кавказа, Юга России и нескольких иностранных участников. Экспозиция была посвящена инвестиционным проектам и возможностям развития территорий.

Выставочная часть КИФ-2026 объединила 123 стенда. Общая площадь экспозиции превысила 10 тыс. квадратных метров, включая уличное открытое пространство. По итогам форума заместитель председателя правительства России, куратор Северо-Кавказского федерального округа Александр Новак заявил, что мероприятие вновь подтвердило статус ключевой площадки для диалога бизнеса и власти.

«Кавказский инвестиционный форум в очередной раз подтвердил свою роль ключевой площадки для диалога бизнеса и власти, где рождаются перспективные идеи и заключаются стратегически важные соглашения — в этом году на Форуме было подписано более 60 соглашений на общую сумму около 400 млрд рублей, в том числе 4 соглашения с иностранной компанией. В 2026 году мы видим ощутимый рост интереса инвесторов к потенциалу Северо-Кавказского федерального округа: рекордное число участников, расширение международного сотрудничества и, что особенно важно, конкретные результаты. Особое внимание мы уделили комплексному развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего предпринимательства, внедрению современных технологий и сохранению уникального экологического потенциала территорий. Уверен, что совместные усилия государства, бизнеса и общества позволят максимально раскрыть инвестиционные возможности Кавказа и обеспечить устойчивое развитие региона на долгие годы вперед», — отметил он.

В рамках деловой программы КИФ-2026 обсуждались вопросы развития внутреннего туризма, агропромышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, промышленности, энергетики, банковского сектора и международного сотрудничества. Отдельное внимание участники форума уделили гуманитарной повестке и другим направлениям, которые могут способствовать устойчивому экономическому росту регионов СКФО.

Значимым блоком стала тема образования и подготовки кадров. Несколько сессий были посвящены разработке и внедрению новых образовательных программ в вузах. Их цель — подготовка специалистов, востребованных в экономике региона. Также участники обсуждали повышение роли профессиональной переподготовки. Этот вопрос связан с развитием новых отраслей и необходимостью обеспечивать проекты квалифицированными кадрами.

Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Кавказского инвестиционного форума Антон Кобяков отметил, что развитие СКФО — это комплексная задача, которая включает как экономический рост, так и повышение благосостояния жителей.

«Форум наглядно продемонстрировал, что Северо-Кавказский федеральный округ уверенно движется по пути устойчивого развития: растёт инвестиционная привлекательность регионов, укрепляются международные связи, а бизнес всё активнее включается в реализацию масштабных проектов. Особенно важно, что фокус смещается не только на экономические показатели. Кавказский инвестиционный форум в этом году посетили около 4700 человек, включая руководителей и представителей органов власти федерального и регионального уровня, бизнесменов, экспертов, журналистов ведущих СМИ из России, стран СНГ и «каспийской пятёрки». Всего в работе Форума приняли участие гости из 30 стран, включая Россию. В деловой программе состоялось свыше 100 мероприятий с участием 440 спикеров. Убеждён, что накопленный на Форуме экспертный потенциал и достигнутые договорённости станут прочной основой для дальнейшего роста экономики Северного Кавказа и укрепления его роли в общероссийской и международной повестке», — сказал он.

Министр экономического развития России Максим Решетников по итогам форума заявил, что приоритетное внимание правительства к округу, федеральная поддержка и совместная работа с регионами помогают Северному Кавказу сохранять опережающие темпы развития.

«По итогам прошлого года быстрее, чем в среднем по стране росло сельское хозяйство, строительство, туризм. Увеличились собственные доходы регионов. Если оценить динамику за последние 5 лет, эти тенденции прослеживаются ещё более отчётливо. Продолжается работа по снятию инфраструктурных ограничений на транспорте. Это и самая масштабная за последние десятилетия модернизация действующих аэропортовых комплексов. Начато строительство нового комплекса с привлечением средств частного инвестора в Карачаево-Черкесии. И развитие транспортного коридора «Север — Юг» за счёт расширения трассы «Кавказ» и строительства обходов Дербента и Хасавюрта, на очереди обходы Махачкалы и Грозного. Отдельная точка роста экономики регионов СКФО — туризм, он активно привлекает и государственные и частные инвестиции», — подчеркнул глава Минэкономразвития России.

На основной выставочной экспозиции КИФ-2026 были представлены стенды субъектов Северо-Кавказского федерального округа, а также коммерческих компаний, работающих в регионе. Свои инвестиционные проекты показали Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика и Ставропольский край. Также на выставке были представлены Донецкая Народная Республика, республики Абхазия, Южная Осетия и Адыгея.

Центральной зоной экспозиции стал объединённый стенд института развития «Кавказ.РФ». На нём представили курорт «Мамисон» как пространство будущего туризма, объединяющее технологии и искусство с эффектом полного погружения. Уличная экспозиция форума была посвящена представителям малого и среднего бизнеса Северо-Кавказского федерального округа. Заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Кавказского инвестиционного форума Владимир Затынайко назвал КИФ-2026 знаковым событием для региона.

«КИФ-2026 стал по-настоящему знаковым событием для Северо-Кавказского федерального округа. Мы не просто фиксируем отдельные успехи, а наблюдаем формирование целостной модели устойчивого экономического развития региона. Особенно важно, что инвестиции приходят не только в традиционные для Кавказа сферы туризма и агропромышленного комплекса, но и в высокотехнологичные сектора. Это говорит о качественной трансформации экономики округа, её диверсификации и повышении конкурентоспособности. Не менее значимым результатом считаю усиление фокуса на человеческий капитал: программы подготовки кадров, поддержка молодёжных инициатив и создание привлекательных условий для профессионалов напрямую влияют на инвестиционную привлекательность территорий. Благодаря комплексному подходу мы видим реальное улучшение качества жизни населения. Уверен, что набранные темпы позволят в ближайшие годы вывести СКФО на принципиально новый уровень развития, где экономический рост будет неразрывно связан с социальным благополучием жителей Кавказ», — отметил он.

Первый день КИФ-2026 прошёл как День молодых предпринимателей. Для него была подготовлена специальная деловая программа, ориентированная на потребности малого и среднего бизнеса. В мероприятиях Молодёжного дня приняли участие более 1100 человек. Среди них были студенты, молодые специалисты и предприниматели. Оператором Молодёжного дня выступил фонд «Надежная смена». В рамках программы также прошла торжественная церемония награждения победителей III Всероссийской инвестиционной премии «Вершина».

Для гостей и участников КИФ-2026 подготовили культурно-экскурсионную программу в учреждениях культуры Ставропольского края. Участники могли посетить Кисловодский историко-краеведческий музей, Ессентукский историко-краеведческий музей имени В. П. Шпаковского, Мемориальный музей-усадьбу художника Н. А. Ярошенко, Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина» и Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова. Кроме того, на площадке форума работала зона «ВиноГрад» в формате винного салона. Она была посвящена российскому виноделию и представила продукцию ведущих винодельческих хозяйств страны.

Тема КИФ-2026 была связана с расширением горизонтов возможностей для экономического развития региона. Она также перекликалась с Годом единства народов в России. В этом контексте особую роль получила фестивальная программа, интегрированная в деловую повестку форума. Она позволила участникам не только обсуждать инвестиционные проекты, но и познакомиться с культурой народов Кавказа через музыку, танцы, гастрономию и ремёсла.

В рамках КИФ-2026 прошли мероприятия программы «Душа России. Юг». Она была посвящена многообразию и традициям народов России. Проект объединил деловую, креативную и региональную повестки. Через креативный завтрак, форум и программу кинопоказов было создано пространство для диалога, где идентичность рассматривалась как ресурс развития. Центральным мероприятием проекта «Душа России. Юг» стал деловой завтрак «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста». В нём принял участие заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Спортивная программа форума также привлекла внимание участников. Более 1000 человек посетили Гостиную интеллектуальных видов спорта. Гости приняли участие в мастер-классах и турнирах по нардам, шахматам, го, дай-чесу и маджонгу. В рамках спортивной программы КИФ-2026 прошёл Кубок форума по армрестлингу. Его выиграли призёры чемпионата России Тамерлан Гаглоев и Ислам Тхамитлоков. Легендарный тренер по дзюдо Эцио Гамба провёл практический семинар. Кроме того, будущее и роль дзюдо, борьбы и самбо обсудили на круглом столе «Выбор сильных: Россия в мире единоборств».

Организаторы отмечают, что Кавказский инвестиционный форум стал площадкой для формирования механизмов развития Северо-Кавказского федерального округа. Ожидается, что системные поручения вместе с активностью регионов позволят выйти на траекторию устойчивого роста, повысить качество жизни граждан на Северном Кавказе и развивать необходимую инфраструктуру.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак назвал ключевые направления развития креативной экономики на Северном Кавказе. Он выступил на деловом завтраке «Креативная экономика Кавказа: новые точки роста», который прошёл в рамках Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах. Новак отметил, что креативная экономика становится заметным сектором российской экономики. По итогам 2025 года её доля в ВВП достигла 4,2%. Валовая добавленная стоимость креативной экономики составила 8,3 трлн рублей. По словам вице-премьера, это сопоставимо с такими отраслями, как сельское хозяйство, туризм и строительство.