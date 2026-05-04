Жители эстонских городов массово едут в Нарву. Люди хотят с берега посмотреть концерт ко Дню Победы в Ленинградской области. При этом желающие насладиться концертом на территории России везут с собой флаги Украины.

Местные жители стремятся смешаться с теми, кто ждёт автобусы от границы, пишет RT. Так они пытаются избежать внимания спецслужб. Эстонские полицейские ежегодно патрулируют берег во время праздника. Правоохранители следят, чтобы никто не снимал торжество в Ивангороде.

Готовящиеся к концерту эстонцы уже успели развесить украинские флаги на берегу в Нарве.

Ранее эстонские туроператоры открыли бронирование специальных туров на 9 Мая. Желающих отвезут в Нарву. С набережной туристы увидят праздничные мероприятия в соседнем Ивангороде Ленинградской области. Стоимость поездки начинается от 80 евро.