4 мая, 11:27

Россияне переплачивают до 225 тысяч рублей за чекапы в частных клиниках

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Россияне тратят на медицинские осмотры (чекапы) до 225 тысяч рублей, хотя государственная диспансеризация по ОМС бесплатна. Частные клиники привлекают пациентов лучшим сервисом и более широким спектром услуг, несмотря на высокую стоимость, сообщает Mash Money.

В последние годы наблюдается тренд на повышенное внимание к здоровью, что привело к росту спроса на регулярные чекапы. Стоимость таких обследований в частных клиниках варьируется: от 20-40 тысяч рублей за базовый пакет (осмотр терапевта, основные анализы, ЭКГ, УЗИ) до 60-100 тысяч рублей за расширенные программы с участием узких специалистов и дорогостоящими исследованиями (КТ, МРТ). Дополнительные обследования, например, для женщин или для лиц старше 40 лет, могут увеличить итоговую сумму до 140-225 тысяч рублей.

Таким образом, значительная переплата в 225 тысяч рублей обусловлена не столько самими медицинскими процедурами, сколько скоростью обслуживания, удобством, персональным отношением и возможностью самостоятельно формировать программу обследования. Государственная диспансеризация, в свою очередь, предлагает ограниченный набор услуг, привязанный к возрасту и полу, и доступна не так часто, как хотелось бы многим.

В ОМС предложили включить восстановление после родов: что это даст женщинам

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам стала доступна трансплантация верхних конечностей по полису ОМС. Кроме того, с 2026 года в программу ОМС включили и пересадку почки. Раньше эту процедуру проводили в рамках госзадания, а теперь её финансирование официально закреплено на законодательном уровне.

Наталья Демьянова
