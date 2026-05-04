Мишустин: Кабмин спишет 21 региону России долги на 114 млрд рублей

Правительство России примет решение о частичном списании бюджетных займов на общую сумму 114 миллиардов рублей для 21 региона страны. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, подчеркнув, что данная мера предоставит указанным субъектам федерации большую финансовую гибкость.

«Списание позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики, жизни наших граждан», — сказал он.

Как уточнил премьер, действие меры распространяется на Удмуртскую и Чувашскую республики, Карелию, Коми, Мордовию, а также на Краснодарский, Пермский и Хабаровский края. В перечень также попали Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ и ряд областей: Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Магаданская, Нижегородская, Омская, Пензенская, Псковская, Самарская, Томская и Ярославская.

Мишустин отметил, что данные регионы уже потратили заметную долю собственных доходов на прокладку инженерной инфраструктуры для запуска новых инвестиционных проектов на своей территории, на модернизацию коммунального хозяйства (включая замену лифтов в многоэтажках), на выполнение мастер-планов городов и прочие цели. Премьер подчеркнул, что благодаря списанию задолженности в региональных казначействах высвободятся крупные средства, что поможет дальнейшему развитию экономики и повышению качества жизни россиян.

Месяц назад на заседании правительства Мишустин объявил о списании долгов на общую сумму свыше десяти миллиардов рублей для 11 российских регионов. Глава кабмина пояснил, что такая мера поможет снизить долговую нагрузку на эти территории. В перечень вошли Республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, а также Брянская, Кировская, Рязанская, Саратовская и Ульяновская области.