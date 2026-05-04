Системы ПВО сбили уже шесть летевших на Москву дронов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo
Системы противовоздушной обороны отразили новую атаку беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, всего были нейтрализованы шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к городу.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.
Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле. Были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.
