4 мая, 11:33

Системы ПВО сбили уже шесть летевших на Москву дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Системы противовоздушной обороны отразили новую атаку беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, всего были нейтрализованы шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся к городу.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле. Были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.

Милена Скрипальщикова
