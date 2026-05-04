День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 11:51

Путин сменил представителя РФ в G20 перед декабрьским саммитом в США

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назначил нового представителя страны в «Группе двадцати» (G20). Как следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации, на эту должность назначен Денис Агафонов.

Он сменил Светлану Лукаш, которая занимала пост российского шерпы в G20 с 2024 года. В задачи представителя входит координация позиций России с партнёрами по объединению, а также подготовка и участие в саммитах лидеров.

В этом году встреча «Большой двадцатки» пройдёт в Майами (США). Саммит состоится 14–15 декабря.

Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы
Россия заняла первое место в G20 по самому низкому уровню безработицы

Ранее Life.ru писал, что США исключили члена делегации РФ из мероприятий по подготовке к саммиту G20. Инцидент произошёл несмотря на то, что участнику российской делегации была оформлена виза и выдан аккредитационный бейдж для участия в мероприятиях. Однако позднее выяснилось, что формальные этапы согласования со стороны организаторов были не завершены, из-за чего доступ к встречам был закрыт уже на месте.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • США
  • саммитg20
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar