Путин сменил представителя РФ в G20 перед декабрьским саммитом в США

Президент России Владимир Путин назначил нового представителя страны в «Группе двадцати» (G20). Как следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации, на эту должность назначен Денис Агафонов.

Он сменил Светлану Лукаш, которая занимала пост российского шерпы в G20 с 2024 года. В задачи представителя входит координация позиций России с партнёрами по объединению, а также подготовка и участие в саммитах лидеров.

В этом году встреча «Большой двадцатки» пройдёт в Майами (США). Саммит состоится 14–15 декабря.

Ранее Life.ru писал, что США исключили члена делегации РФ из мероприятий по подготовке к саммиту G20. Инцидент произошёл несмотря на то, что участнику российской делегации была оформлена виза и выдан аккредитационный бейдж для участия в мероприятиях. Однако позднее выяснилось, что формальные этапы согласования со стороны организаторов были не завершены, из-за чего доступ к встречам был закрыт уже на месте.