4 мая, 12:01

В Эстонии убрали русскоязычные инструкции к лекарственным препаратам

Обложка © Nano Banana Pro / Life.ru

В Эстонии с начала мая изменился порядок доступа к инструкциям к лекарственным препаратам в государственном регистре. Об этом сообщили в Департаменте лекарственных средств Минздрава Эстонии.

Согласно новым правилам, из регистра исключены вкладыши-инструкции на русском языке, поскольку государство прекращает их перевод и обновление. Теперь официальная информация о препаратах будет доступна на эстонском языке, а для части лекарств — также на английском.

Скучают по празднику: Эстонцы скупают туры на границу РФ, чтобы увидеть наш День Победы

Ранее сообщалось, что жители эстонских городов массово направляются в Нарву, чтобы с берега наблюдать за концертом ко Дню Победы, проходящим в Ленинградской области России. Часть приезжающих берёт с собой флаги Украины. Люди собираются у пограничной зоны и ожидают автобусы, направляющиеся к границе.

Милена Скрипальщикова
