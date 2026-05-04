В Эстонии убрали русскоязычные инструкции к лекарственным препаратам

В Эстонии с начала мая изменился порядок доступа к инструкциям к лекарственным препаратам в государственном регистре. Об этом сообщили в Департаменте лекарственных средств Минздрава Эстонии.

Согласно новым правилам, из регистра исключены вкладыши-инструкции на русском языке, поскольку государство прекращает их перевод и обновление. Теперь официальная информация о препаратах будет доступна на эстонском языке, а для части лекарств — также на английском.

