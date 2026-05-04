Россия способна защитить Красную площадь на 9 Мая. Если ВСУ запустят дроны по столице в День Победы — Москва нанесёт ответный удар. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Соболев.

«Я думаю, мы Красную площадь способны защитить от любых дронов. Если дроны полетят в сторону Красной площади, наверное, и мы можем что-то запустить в сторону Зеленского», — приводит слова депутата «Газета.ru».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не заинтересован в перемирии. Глава режима опасается, что пауза в боях окажется «тактическим обманом». По его словам, он не получал конкретных предложений по этому вопросу ни от Москвы, ни от Вашингтона. При этом политик подчеркнул, что Киев выступает за прекращение огня.