30 апреля, 15:48

Зеленский заявил о большом риске для Киева при перемирии с Россией

Зеленский допустил, что Россия может назвать снятие санкций условием перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Россия может потребовать снятия части санкций в качестве условия для перемирия, заявил Глава киевского режима Владимир Зеленский. Он утверждает, что речь может идти не обо всех ограничениях, а о санкциях против отдельных предприятий и финансового сектора, пишет Bloomberg.

«Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать», — выразил мнение Зеленский.

Украинский лидер считает такой сценарий рискованным для Киева. По его оценке, смягчение санкций может усилить позиции России.

«Делает вид, что слушается»: Почему Зеленский готов обсуждать перемирие только после приказов Трампа

Между тем, тема возможного прекращения огня продолжает обсуждаться на фоне заявлений сторон. Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить краткосрочное прекращение огня в зоне специальной военной операции. Тот поддержал данную инициативу. По его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности. После этого Зеленский поручил выяснить детали предложения. Киев намерен уточнить параметры возможного перемирия через контакты с американской стороной. Позже Песков объяснил, как именно будет действовать режим тишины.

Николь Вербер
