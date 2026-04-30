Зеленский заявил о большом риске для Киева при перемирии с Россией
Зеленский допустил, что Россия может назвать снятие санкций условием перемирия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Россия может потребовать снятия части санкций в качестве условия для перемирия, заявил Глава киевского режима Владимир Зеленский. Он утверждает, что речь может идти не обо всех ограничениях, а о санкциях против отдельных предприятий и финансового сектора, пишет Bloomberg.
«Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать», — выразил мнение Зеленский.
Украинский лидер считает такой сценарий рискованным для Киева. По его оценке, смягчение санкций может усилить позиции России.
Между тем, тема возможного прекращения огня продолжает обсуждаться на фоне заявлений сторон. Ранее президент России Владимир Путин в ходе разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить краткосрочное прекращение огня в зоне специальной военной операции. Тот поддержал данную инициативу. По его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности. После этого Зеленский поручил выяснить детали предложения. Киев намерен уточнить параметры возможного перемирия через контакты с американской стороной. Позже Песков объяснил, как именно будет действовать режим тишины.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.