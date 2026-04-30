Россия может потребовать снятия части санкций в качестве условия для перемирия, заявил Глава киевского режима Владимир Зеленский. Он утверждает, что речь может идти не обо всех ограничениях, а о санкциях против отдельных предприятий и финансового сектора, пишет Bloomberg.

«Я думаю, что Россия может поднять вопрос о прекращении огня в обмен на снятие санкций с определенных предприятий. Я знаю, что они поднимают вопрос о снятии санкций SWIFT, чтобы их банки могли работать», — выразил мнение Зеленский.

Украинский лидер считает такой сценарий рискованным для Киева. По его оценке, смягчение санкций может усилить позиции России.