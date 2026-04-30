Для реализации режима перемирия мнение властей Украины больше не требуется. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о возможных откликах с той стороны.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущие планы являются инициативой руководства России.

«Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — заявил спикер.