Реакция Киева не требуется: Песков объяснил, как именно будет действовать режим тишины
Обложка © Life.ru
Для реализации режима перемирия мнение властей Украины больше не требуется. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о возможных откликах с той стороны.
Песков ответил на вопрос о влиянии реакции Киева на введение перемирия. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Представитель Кремля подчеркнул, что текущие планы являются инициативой руководства России.
«Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — заявил спикер.
Ранее Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности. Зеленский поручил выянить детали.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.