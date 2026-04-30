

30 апреля, 11:42

Реакция Киева не требуется: Песков объяснил, как именно будет действовать режим тишины

Обложка © Life.ru

Для реализации режима перемирия мнение властей Украины больше не требуется. Такую позицию озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Кремлёвского пула Александра Юнашева о возможных откликах с той стороны.

Представитель Кремля подчеркнул, что текущие планы являются инициативой руководства России.

«Она и не нужна для этого. Это решение главы Российского государства, и оно будет реализовываться», — заявил спикер.

В Кремле не слышали реакции Киева на предложения Путина по перемирию на 9 Мая
Ранее Путин в ходе разговора с американским лидером Дональдом Трампом сообщил о готовности объявить временное перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Трамп в ответ поддержал идею перемирия и заявил, что, по его оценке, соглашение по урегулированию конфликта на Украине находится в высокой степени готовности. Зеленский поручил выянить детали.

Оксана Попова
