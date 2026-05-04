Диджей из Севастополя выпустил микс, вдохновлённый звуками сирен ПВО
Обложка © Telegram / Mash на волне
Севастопольский диджей Илья Санта нашёл необычный способ борьбы со стрессом от постоянных обстрелов. Он замиксовал звук воздушной тревоги в танцевальный трек.
Трек из сирен от севастопольского диджея. Видео © Telegram / Mash на волне
Идея пришла не случайно. Музыкант вдохновился трендом, в котором люди сэмплируют бытовые шумы. Однажды утром он проснулся от воя сирены и вместо того, чтобы терпеть раздражение, сел за диджейский пульт.
«Почему бы не смиксовать обычный для нас звук с песней, которая будет вызывать положительные эмоции», — рассказал Илья.
На создание микса ушло всего пять минут. Видео он записал прямо после пробуждения в шесть утра.
Своим творчеством диджей хочет немного разрядить обстановку.
«Если для крымчан это стало обыденностью, внутри всё равно это вызывает негатив. Люди писали, что классно», — поделился он.
Эксклюзивную версию трека Илья Санта сделал специально для «Mash на волне». Послушать её можно в мессенджере МАКС.
