4 мая, 12:39

Диджей из Севастополя выпустил микс, вдохновлённый звуками сирен ПВО

Обложка © Telegram / Mash на волне

Севастопольский диджей Илья Санта нашёл необычный способ борьбы со стрессом от постоянных обстрелов. Он замиксовал звук воздушной тревоги в танцевальный трек.

Трек из сирен от севастопольского диджея. Видео © Telegram / Mash на волне

Идея пришла не случайно. Музыкант вдохновился трендом, в котором люди сэмплируют бытовые шумы. Однажды утром он проснулся от воя сирены и вместо того, чтобы терпеть раздражение, сел за диджейский пульт.

«Почему бы не смиксовать обычный для нас звук с песней, которая будет вызывать положительные эмоции», — рассказал Илья.

На создание микса ушло всего пять минут. Видео он записал прямо после пробуждения в шесть утра.

Своим творчеством диджей хочет немного разрядить обстановку.

«Если для крымчан это стало обыденностью, внутри всё равно это вызывает негатив. Люди писали, что классно», — поделился он.

Эксклюзивную версию трека Илья Санта сделал специально для «Mash на волне». Послушать её можно в мессенджере МАКС.

«Наш великий госсекретарь»: Рубио стал диджеем на свадьбе и устроил гостям «отвал башки»

Ранее Life.ru писал об анонсе нового альбома Мадонны. Диск, являющийся продолжением её культового танцевального альбома 2005 года, появится 3 июля на лейбле Warner Records. Это первый полноформатный релиз поп-иконы за последние семь лет.

Дарья Денисова
