Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Пляж в Омане покраснел из-за массовой гибели креветок

В Омане один из пляжей окрасился в красный цвет после массового выброса креветок на берег. На сушу вынесло тысячи погибших ракообразных. Необычное явление заметили на побережье, после чего ситуацию прокомментировали власти страны, пишет Muscat Daily.

На берег в Омане вынесло тысячи креветок. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ crux.india

В Минсельхозе Омана заявили, что гибель креветок, вероятнее всего, связана с естественными факторами. Среди возможных причин назвали перепады температуры воды, снижение уровня кислорода и изменение океанических течений.

Ранее на пляж в США вынесло тысячи синих желеобразных существ. Их обнаружили посетители. Эксперты определили, что это парусницы, или велеллы (Velella) — колониальные морские существа, близкие родственники медуз.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ crux.india

