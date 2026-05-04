Пляж в Омане покраснел из-за массовой гибели креветок

В Омане один из пляжей окрасился в красный цвет после массового выброса креветок на берег. На сушу вынесло тысячи погибших ракообразных. Необычное явление заметили на побережье, после чего ситуацию прокомментировали власти страны, пишет Muscat Daily.

В Минсельхозе Омана заявили, что гибель креветок, вероятнее всего, связана с естественными факторами. Среди возможных причин назвали перепады температуры воды, снижение уровня кислорода и изменение океанических течений.

