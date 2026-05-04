Власти Тюмени опровергли сообщения об утечке газа

В понедельник, 4 мая, тюменцы из нескольких районов буквально засыпали жалобами на удушливый запах газа, который ощущался повсюду. Правительственный информационный центр Тюменской области прояснил ситуацию.

«Официально: утечек газа и повреждений газопроводов в Тюмени не выявлено», — указано в сообщении.

Пресс-служба «Газпром газораспределение Север» сообщила, что после получения заявок о запахе газа, их бригады оперативно проверили газовые сети высокого и среднего давления. Проверка показала, что сети функционируют нормально, а в воздухе не обнаружено метана. Системы телеметрии в Тюмени также не выявили снижения давления или аномального расхода газа.

Всего 4 мая аварийно-диспетчерская служба обработала около 300 обращений, связанных с запахом газа в городе.

Ранее в московском районе Щукино произошёл взрыв в квартире — в одной из комнат выбило стёкла, осколками повредило припаркованные во дворе машины, а после хлопка вспыхнул пожар, который жильцы потушили своими силами.