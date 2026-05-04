Карлсон рассказал, кто подтолкнул Трампа к войне с Ираном

Журналист Такер Карлсон заявил, что американский лидер Дональд Трамп не хотел начинать войну с Ираном, но оказался под сильным давлением. Об этом он рассказал в большом интервью The New York Times.

По словам Карлсона, перед ударом он несколько раз встречался с президентом в Вашингтоне и разговаривал с ним по телефону. Журналист утверждает, что пытался отговорить Трампа от военного сценария.

Карлсон описал политика как человека, который не выглядел воодушевлённым этим решением. По его словам, Трамп не пытался подробно объяснить, чем война будет полезна США, а лишь повторял, что всё будет хорошо.

Главное давление, как утверждает журналист, шло не изнутри администрации, а извне. Среди тех, кто, по его версии, мог влиять на президента, Карлсон назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и часть консервативных медиафигур.

При этом журналист признал, что не знает всех деталей внутреннего процесса принятия решения. Он подчеркнул, что описывает собственное впечатление после разговоров с Трампом и людьми вокруг него. Карлсон также заявил, что президент США, по его мнению, не смог сдержать действия Нетаньяху после начала конфликта. Журналист назвал это признаком того, что интересы Израиля оказались для Трампа важнее американских.

Такие заявления уже стали частью большого раскола внутри правого лагеря США. Карлсон настаивает, что критикует не народ Израиля и не евреев, а политику конкретного правительства и влияние внешних сил на решения Вашингтона. В интервью он отдельно отверг обвинения в антисемитизме. По словам Карлсона, вопрос для него заключается в том, почему американская власть принимает решения, которые, как он считает, вредят самим США.

Ранее американский журналист Такер Карлсон резко высказался о действиях Вашингтона на Ближнем Востоке. Он заявил, что чувствует себя преданным из-за военной операции США против Ирана. По мнению Карлсона, американское правительство действует не в интересах собственных граждан. При этом журналист подчеркнул, что эта проблема появилась задолго до президентства Трампа.