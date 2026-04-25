«Я ненавижу эту войну»: Карлсон чувствует себя преданным из-за конфликта на Ближнем Востоке

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал военную операцию Вашингтона против Ирана. Он заявил, что правительство США действует не в интересах собственных граждан — эта давняя проблема возникла задолго до прихода президента Дональда Трампа, а он лишь доказал, что система оказалась сильнее его.

«Я не ненавижу Трампа. Я ненавижу эту войну [против Ирана] и курс, которого придерживается правительство США. Я чувствую себя преданным», — добавил журналист.

Издание отмечает, что Карлсон несколько месяцев пытался отговорить президента от развязывания очередного конфликта на Ближнем Востоке, но безуспешно. Дружба, длившаяся почти 10 лет, разрушена. Датой разрыва Карлсон назвал 28 февраля — день, когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана.

Ранее Такер Карлсон открыто бросил вызов армии и президенту США. В подкасте он призвал военных и окружение Трампа не просто отказываться, а саботировать любые приказы об ударах по Ирану, вплоть до ядерного. Президент в ответ назвал журналиста «человеком с низким IQ».