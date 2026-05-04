День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 12:44

В Эстонии одобрили удары ВСУ, но потребовали, чтобы обломки войны их на касались

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pandora Pictures

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал удары Украины по России, но призвал не допускать попадания «обломков войны» в воздушное пространство своей страны.

«Для нас вполне понятно, что Украина защищает себя», – цитирует Михала Bloomberg.

При этом глава правительства подчеркнул, что последствия боевых действий не должны затрагивать территорию Эстонии. Он также пожаловался на сложности, с которыми сталкиваются страны, граничащие с Россией, при отслеживании беспилотников.

Наводить мосты с Россией европейцам стоило ещё вчера, считает президент Эстонии
Наводить мосты с Россией европейцам стоило ещё вчера, считает президент Эстонии

А ранее эстонцы обнаружили на своих пляжах «грязный подарок» от украинских друзей: пять пляжей на севере страны оказались загрязнены в результате ударов ВСУ.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Эстония
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar