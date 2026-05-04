В Эстонии одобрили удары ВСУ, но потребовали, чтобы обломки войны их на касались

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал поддержал удары Украины по России, но призвал не допускать попадания «обломков войны» в воздушное пространство своей страны.

«Для нас вполне понятно, что Украина защищает себя», – цитирует Михала Bloomberg.

При этом глава правительства подчеркнул, что последствия боевых действий не должны затрагивать территорию Эстонии. Он также пожаловался на сложности, с которыми сталкиваются страны, граничащие с Россией, при отслеживании беспилотников.

А ранее эстонцы обнаружили на своих пляжах «грязный подарок» от украинских друзей: пять пляжей на севере страны оказались загрязнены в результате ударов ВСУ.