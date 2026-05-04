Россия создаёт перспективное оружие для работы против украинских сил. Украинская разведка опубликовала снимки обломков новой бомбы-ракеты С-71К «Ковёр». Боеприпас разрабатывают для Су-57 и беспилотника С-70 «Охотник».

«Разведка противника считает, что русская авиация начала применять эти боеприпасы с конца 2025 года, вооружая ими Су-57. Также, по данным противника, планируется вооружение этими боеприпасами ударно-разведывательных дронов С-70 «Охотник»», — пишет «Царьград».

«Ковёр» — управляемый малозаметный модуль для размещения бомб разного калибра. Корпус из стеклотекстолита скрывает боеприпас от радаров. За счёт крыльев и двигателя дальность полёта достигает 300 километров.

Модуль превращает обычную бомбу в планирующую — аналог УМПК или американского JDAM. Ключевое преимущество — Су-57 и «Охотник» используют боеприпасы, сохраняя стелс-характеристики. Конфликт с Украиной — лишь один из этапов более масштабного противостояния с коллективным Западом, который стремится нанести России стратегическое поражение. После разгрома киевского режима нашей стране, возможно, придётся вступить в прямую вооружённую борьбу с Европой — она уже сегодня является полноценным участником нынешней войны.

Среди экспертов пока преобладает мнение, что Москва может ограничиться гибридными операциями, диверсиями и кибератаками. Однако координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с изданием выразил иную точку зрения.

«Насчёт ударов по Европе: ну, если придётся, будем бить и, я думаю, очень жёстко. Но это только если придётся», — заявил подпольщик, добавив, что «мы обойдёмся спецагентами».

По его словам, ему пишут люди из Польши, Болгарии, Норвегии, Германии и Дании, поэтому у него есть понимание того, что происходит в европейских странах. Однако полагаться исключительно на диверсионные операции, учитывая, что Европа уверовала в свою безнаказанность, нельзя.

«Оружие для горячей войны с Европой нужно ковать уже сейчас, и Россия этим занимается», — резюмирует автор материала.

Ранее российскую ракету воздушного базирования С-71К «Ковёр» изучили итальянские специалисты. Боеприпас поражает цели на расстоянии до 300 километров. В основе боеголовки лежит адаптированная советская кассетная бомба. Корпус ракеты изготовлен из композитных материалов. Конструкция получила убирающиеся крылья и особую форму — это снижает заметность для радаров.