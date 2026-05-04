Дорого, тяжело, никому не нужно: Apple похоронила свой провальный продукт

Компания Apple, похоже, сворачивает дальнейшее развитие своего шлема смешанной реальности Vision Pro. Источники издания MacRumors сообщают, что в компании признают низкий интерес к устройству, который не удалось повысить даже после выпуска обновления с процессором M5.

Источники внутри компании сообщают, что разработчики, стоявшие за Vision Pro, переключают свое внимание на создание нового поколения умных очков. Эти будущие очки обещают быть более компактными и технологичными, чем их предшественник, и будут интегрировать искусственный интеллект, хотя и без встроенного дисплея на начальном этапе. Отдельное направление работы – усовершенствование Siri.

Однако, несмотря на эти планы, сам Vision Pro не оправдал ожиданий по продажам, разойдясь тиражом всего в 600 тысяч экземпляров. Более того, компания столкнулась с беспрецедентным количеством возвратов этого устройства, что стало антирекордом для Apple.

Аналитики полагают, что причиной неудачи Vision Pro стали его неопределенное позиционирование, тяжеловесность и заоблачная цена в 3499 долларов (около 262 тысяч рублей) за базовую версию.

