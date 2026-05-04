Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

4 мая, 12:39

За шесть часов ПВО уничтожила 90 беспилотников над регионами РФ

Обложка © Минобороны России

Системы противовоздушной обороны РФ за шесть часов отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны, уничтожены десятки аппаратов в разных регионах страны, включая Московский.

Инцидент произошёл 4 мая в промежутке с 09:00 до 15:00 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 90 целей. По информации ведомства, речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Они были замечены сразу в нескольких субъектах страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Нижегородская и Тульская области, а также Московский регион.

Ранее в сторону Москвы была зафиксирована новая попытка атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько воздушных целей, направлявшихся к городу. Всего удалось сбить шесть беспилотных летательных аппаратов.

Милена Скрипальщикова
