За шесть часов ПВО уничтожила 90 беспилотников над регионами РФ
Обложка © Минобороны России
Системы противовоздушной обороны РФ за шесть часов отразили масштабную атаку беспилотников. По данным Минобороны, уничтожены десятки аппаратов в разных регионах страны, включая Московский.
Инцидент произошёл 4 мая в промежутке с 09:00 до 15:00 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 90 целей. По информации ведомства, речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Они были замечены сразу в нескольких субъектах страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Нижегородская и Тульская области, а также Московский регион.
Ранее в сторону Москвы была зафиксирована новая попытка атаки беспилотников. Системы противовоздушной обороны нейтрализовали несколько воздушных целей, направлявшихся к городу. Всего удалось сбить шесть беспилотных летательных аппаратов.
