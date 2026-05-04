За шесть часов ПВО уничтожила 90 беспилотников над регионами РФ

Инцидент произошёл 4 мая в промежутке с 09:00 до 15:00 по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны зафиксировали и нейтрализовали 90 целей. По информации ведомства, речь идёт о беспилотниках самолётного типа. Они были замечены сразу в нескольких субъектах страны. Под удар попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Нижегородская и Тульская области, а также Московский регион.