День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 12:49

Батареи на паузу: В Подмосковье назвали сроки завершения отопительного сезона

В Московской области начнут поэтапно отключать отопление с 5 мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Московской области с 5 мая начнут поэтапно отключать отопление в многоквартирных домах. Полностью сезон завершится 12 мая. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Он пояснил, что решение приняли с учётом теплой погоды, однако в ближайшие дни ожидается похолодание.

«Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учётом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — написал он в соцсетях.

Министр отметил, что такой подход позволит избежать резких перепадов в квартирах, при этом и избыточного тепла не будет.

После завершения сезона в регионе начнут масштабную модернизацию систем теплоснабжения. В 2026 году планируется обновить 224 котельные и 361 км сетей. Работы затронут более 2 млн жителей, тысячи домов и социальных объектов.

Отключение отопления в 2026 году: когда ждать в Москве и других городах
Отключение отопления в 2026 году: когда ждать в Москве и других городах

А ранее в России начал действовать ГОСТ на отопление, который задаёт требования к оборудованию многоквартирных домов с автоматическим управлением.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЖКХ
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar