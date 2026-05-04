Батареи на паузу: В Подмосковье назвали сроки завершения отопительного сезона

В Московской области с 5 мая начнут поэтапно отключать отопление в многоквартирных домах. Полностью сезон завершится 12 мая. Об этом сообщил министр энергетики региона Сергей Воропанов.

Он пояснил, что решение приняли с учётом теплой погоды, однако в ближайшие дни ожидается похолодание.

«Сейчас на улице до 20 градусов и выше. При этом по прогнозу в ближайшие выходные ожидается похолодание. С учётом этого приняли решение не отключать систему сразу, а сохранить циркуляцию до следующей недели», — написал он в соцсетях.

Министр отметил, что такой подход позволит избежать резких перепадов в квартирах, при этом и избыточного тепла не будет.

После завершения сезона в регионе начнут масштабную модернизацию систем теплоснабжения. В 2026 году планируется обновить 224 котельные и 361 км сетей. Работы затронут более 2 млн жителей, тысячи домов и социальных объектов.

А ранее в России начал действовать ГОСТ на отопление, который задаёт требования к оборудованию многоквартирных домов с автоматическим управлением.