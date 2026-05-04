Армия России противостоит силам НАТО под Сумами и Харьковом, заявил военэксперт
Вооружённые силы России в приграничной Сумской области противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. Такое заявление сделал военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, солдаты альянса присутствуют и на Харьковском направлении.
«На сумском и харьковском направлениях я предвижу, что украинская сторона не даст Российской армии решительно передвигаться ещё очень-очень долго, если только не использовать тяжёлые виды боевой техники, потому что там прямой ход на Черниговщину и Киев. К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы всё больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.
Артамонов пояснил, что потенциал войск НАТО растёт. Российским военнослужащим предстоит взять под контроль Херсон и Одессу. Это создаст буферную полосу безопасности.
Ранее в Москве зафиксировали тревожную тенденцию в действиях НАТО. Посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов заявил — страны альянса на учениях отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.
