4 мая, 13:16

Армия России противостоит силам НАТО под Сумами и Харьковом, заявил военэксперт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Arnoldas Vitkus

Вооружённые силы России в приграничной Сумской области противостоят не украинской армии, а войскам НАТО. Такое заявление сделал военный эксперт Александр Артамонов. По его словам, солдаты альянса присутствуют и на Харьковском направлении.

«На сумском и харьковском направлениях я предвижу, что украинская сторона не даст Российской армии решительно передвигаться ещё очень-очень долго, если только не использовать тяжёлые виды боевой техники, потому что там прямой ход на Черниговщину и Киев. К сожалению, усугубляется это тем, что, на мой взгляд, мы всё больше имеем дело с армией НАТО, а никак не с ВСУ», — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru.

Артамонов пояснил, что потенциал войск НАТО растёт. Российским военнослужащим предстоит взять под контроль Херсон и Одессу. Это создаст буферную полосу безопасности.

Финские отряды головорезов на Украине назвали приоритетной целью Армии России
Ранее в Москве зафиксировали тревожную тенденцию в действиях НАТО. Посол по особым поручениям МИД России Артём Булатов заявил — страны альянса на учениях отрабатывают сценарии изоляции Калининградской области.

Лия Мурадьян
