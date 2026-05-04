Уничтожено ещё два дрона ВСУ, летевших на Москву

Продолжается отражение атаки дронов ВСУ, движущихся по направлению к Москве. Как сообщил глава российской столицы Сергей Собянин, силы ПВО сбили ещё два вражеских объекта.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло восьми.

Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле. Были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.