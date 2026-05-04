Над Смоленской областью сбили восемь украинских БПЛА

Восемь дронов ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

«Пострадавших и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Оперативные службы работают на местах падения обломков дронов», — написал он в Telegram-канале.

В регионе продолжает действовать режим повышенной опасности, связанный с возможным применением беспилотных летательных аппаратов. Губернатор настоятельно рекомендует гражданам при обнаружении фрагментов БПЛА не приближаться к ним, а немедленно покинуть опасную зону и сообщить о находке по телефону 112.

Кроме того, на территории Смоленской области установлен запрет на публикацию сведений, касающихся последствий атак беспилотников, функционирования систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также мест расположения объектов критической инфраструктуры.

Ранее в Тульской области системы противовоздушной обороны уничтожили ещё несколько беспилотников, обошлось без пострадавших и разрушений. Работа ПВО позволила предотвратить последствия на земле. Были уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов.