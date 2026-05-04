Опасный груз не прошёл: В Белоруссии сорвали поставку 32 кг пороха в Россию

В Белоруссии правоохранители предотвратили незаконный ввоз 32 кг пороха в Россию. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, к перемещению взрывчатого вещества через таможенную границу ЕАЭС причастны двое граждан Белоруссии. Запрещённый груз они привезли из Польши и хранили на складе в Минске.

«В момент отправки опасного товара в Россию <…> была задержана фура, принадлежащая брестской организации. В ней обнаружено 32 кг вещества, которое согласно заключению эксперта, является порохом», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства перевозки. Также выясняется, для кого предназначался опасный товар.

