Опасный груз не прошёл: В Белоруссии сорвали поставку 32 кг пороха в Россию
Фуру с 32 кг пороха из Белоруссии остановили перед отправкой в Россию
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T
В Белоруссии правоохранители предотвратили незаконный ввоз 32 кг пороха в Россию. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.
По данным ведомства, к перемещению взрывчатого вещества через таможенную границу ЕАЭС причастны двое граждан Белоруссии. Запрещённый груз они привезли из Польши и хранили на складе в Минске.
«В момент отправки опасного товара в Россию <…> была задержана фура, принадлежащая брестской организации. В ней обнаружено 32 кг вещества, которое согласно заключению эксперта, является порохом», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства перевозки. Также выясняется, для кого предназначался опасный товар.
Ранее Life.ru сообщал, что власти Финляндии хотят снять запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Данная инициатива направлена на «снятие правовых барьеров на ввоз ядерных устройств в Финляндию».
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.