4 мая, 13:13

Опасный груз не прошёл: В Белоруссии сорвали поставку 32 кг пороха в Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitri T

В Белоруссии правоохранители предотвратили незаконный ввоз 32 кг пороха в Россию. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

По данным ведомства, к перемещению взрывчатого вещества через таможенную границу ЕАЭС причастны двое граждан Белоруссии. Запрещённый груз они привезли из Польши и хранили на складе в Минске.

«В момент отправки опасного товара в Россию <…> была задержана фура, принадлежащая брестской организации. В ней обнаружено 32 кг вещества, которое согласно заключению эксперта, является порохом», — говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства перевозки. Также выясняется, для кого предназначался опасный товар.

Ранее Life.ru сообщал, что власти Финляндии хотят снять запрет на ввоз и хранение ядерного оружия в стране. Данная инициатива направлена на «снятие правовых барьеров на ввоз ядерных устройств в Финляндию».

Полина Никифорова
