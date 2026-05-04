В аэропорту Куала-Лумпура двое туристов погибли при падении с высоты

В международном аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии за один день произошли два несвязанных между собой трагических инцидента. Оба случая закончились гибелью туристов, сообщает The Sun.

Оба происшествия произошли 1 мая и, по данным источников, не имеют связи между собой. Первый случай зафиксирован с участием 27-летней гражданки Китая. Женщина находилась на балконе терминала, где долго сидела, плакала и кричала, привлекая внимание пассажиров. Когда к ней приблизился сотрудник службы безопасности аэропорта, она сорвалась вниз в зону погрузки багажа. Пострадавшую доставили в больницу, однако врачи не смогли её спасти.

Спустя несколько часов аналогичный инцидент произошёл в терминале 2. Там с балкона упал 30-летний гражданин Алжира. По словам очевидца, незадолго до падения мужчина открыл свой рюкзак. Его также госпитализировали, но позже стало известно, что полученные травмы оказались смертельными.

Ранее российский турист был задержан на Северном Кипре после инцидента с участием полиции. Мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы. Речь идёт о предпринимателе из Санкт-Петербурга по имени Александр, который прибыл на отдых в город Гирне.