4 мая, 13:16

Гладков: При обстрелах Белгородской области погиб один человек, семеро ранены

При атаке вражеских БПЛА на Белгородскую область один погибший и 7 пострадавших. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

В Белгородской области в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё семеро человек получили ранения, включая ребёнка и бойца подразделения «Орлан». Об инцидентах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удары попали сразу три муниципалитета региона.

«Три муниципалитета подверглись террористическим ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Ещё семеро, в том числе 10-летний ребёнок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения», — написла он.

В Шебекинском округе в посёлке Батрацкая Дача мужчина получил тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица женщина пострадала при ракетном обстреле. Её доставили в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, после чего планируется перевод в областную клинику.

Ещё один инцидент произошёл в городе Грайворон, где при детонации дрона ранения получил боец подразделения «Орлан». Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему диагностировали минно-взрывную травму и повреждения мягких тканей ног.

Отдельно отмечается обстрел посёлка Красная Яруга. Там пострадали трое, включая 10-летнего ребёнка. Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в областную больницу, ребёнка также направили в детское медучреждение.

Кроме того, в Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Двое мужчин получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Смоленской области была отражена атака беспилотников. Над территорией уничтожены восемь дронов. В результате инцидента пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

Милена Скрипальщикова
