Гладков: При обстрелах Белгородской области погиб один человек, семеро ранены

В Белгородской области в результате атак и обстрелов со стороны ВСУ погиб мирный житель, ещё семеро человек получили ранения, включая ребёнка и бойца подразделения «Орлан». Об инцидентах сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, под удары попали сразу три муниципалитета региона.

При атаке вражеских БПЛА на Белгородскую область один погибший и 7 пострадавших. Фото © Telegram / Настоящий Гладков

«Три муниципалитета подверглись террористическим ударам со стороны ВСУ. Погиб мирный житель. Ещё семеро, в том числе 10-летний ребёнок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения», — написла он.

В Шебекинском округе в посёлке Батрацкая Дача мужчина получил тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти пострадавшего не удалось.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица женщина пострадала при ракетном обстреле. Её доставили в районную больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями, после чего планируется перевод в областную клинику.

Ещё один инцидент произошёл в городе Грайворон, где при детонации дрона ранения получил боец подразделения «Орлан». Мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему диагностировали минно-взрывную травму и повреждения мягких тканей ног.

Отдельно отмечается обстрел посёлка Красная Яруга. Там пострадали трое, включая 10-летнего ребёнка. Женщина получила тяжёлые травмы и была доставлена в областную больницу, ребёнка также направили в детское медучреждение.

Кроме того, в Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Двое мужчин получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее в Смоленской области была отражена атака беспилотников. Над территорией уничтожены восемь дронов. В результате инцидента пострадавших нет, повреждений объектов инфраструктуры также не зафиксировано.