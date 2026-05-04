Принцесса Евгения объявила о третьей беременности

Принцесса Евгения сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Радостной новостью 36-летняя представительница британской королевской семьи поделилась в личном блоге. Евгения опубликовала трогательное фото, на котором её сыновья держат снимок УЗИ.

«Малыш Бруксбэнк ожидается в 2026 году!» — написала принцесса.

Позже с официальным заявлением выступили представители Букингемского дворца.

«Её Королевское Высочество принцесса Евгения и г-н Джек Бруксбэнк с большим удовольствием объявляют, что ждут третьего ребёнка, который должен родиться этим летом. Август и Эрнест тоже очень рады тому, что в семье появится ещё один ребенок. Его Величество Король был проинформирован и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.

Принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбэнк уже воспитывают двоих детей. Их старшего сына зовут Август, младшего — Эрнест. Семью часто называют одной из самых тёплых и неформальных в британской королевской среде. Несмотря на высокий статус, принцесса старается вести более закрытую и спокойную жизнь.

Евгения — младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон. Она также приходится внучкой покойной королеве Елизавете II и племянницей королю Карлу III.

