Принцесса Евгения объявила о третьей беременности
Обложка © EPA/ТАСС
Принцесса Евгения сообщила, что ждёт третьего ребёнка. Радостной новостью 36-летняя представительница британской королевской семьи поделилась в личном блоге. Евгения опубликовала трогательное фото, на котором её сыновья держат снимок УЗИ.
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/princesseugenie
«Малыш Бруксбэнк ожидается в 2026 году!» — написала принцесса.
Позже с официальным заявлением выступили представители Букингемского дворца.
«Её Королевское Высочество принцесса Евгения и г-н Джек Бруксбэнк с большим удовольствием объявляют, что ждут третьего ребёнка, который должен родиться этим летом. Август и Эрнест тоже очень рады тому, что в семье появится ещё один ребенок. Его Величество Король был проинформирован и в восторге от этой новости», — говорится в сообщении.
Принцесса Евгения и её супруг Джек Бруксбэнк уже воспитывают двоих детей. Их старшего сына зовут Август, младшего — Эрнест. Семью часто называют одной из самых тёплых и неформальных в британской королевской среде. Несмотря на высокий статус, принцесса старается вести более закрытую и спокойную жизнь.
Евгения — младшая дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон. Она также приходится внучкой покойной королеве Елизавете II и племянницей королю Карлу III.
Между тем Меган Маркл снова оказалась в центре обсуждения из-за украшений принцессы Дианы. Герцогиню Сассекскую раскритиковали после появления на мероприятии в Мельбурне во время зарубежного тура. Поводом стали золотые часы Cartier Tank Française, которые когда-то носила принцесса Диана. К слову, выбор мог быть «продуманным намёком на наследие Дианы». Особенно активно это обсуждают на фоне того, что Меган больше не относится к числу действующих членов британской королевской семьи.
