Школьник нашёл предмет в заброшке, выдернул чеку и получил травму руки от взрыва

В Советском районе Крыма четвероклассник пострадал после срабатывания взрывного устройства. Инцидент произошёл 3 мая, когда ребёнок гулял с другом в заброшенном здании.

По данным Минобраза Крыма, мальчик собирал жестяные банки и заметил среди них предмет, похожую на гранату. Он положил находку в карман, а позже достал её и выдернул чеку, считая, что взрыва не будет.

После происшествия во всех образовательных учреждениях Крыма усилят меры безопасности. Также в школах проведут беседы с учениками, проверят территории, а к занятиям по минной безопасности подключатся добровольцы отряда «ПоискКрым».

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.