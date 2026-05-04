4 мая, 13:29

Школьник нашёл предмет в заброшке, выдернул чеку и получил травму руки от взрыва

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abir Hassan Official

В Советском районе Крыма четвероклассник пострадал после срабатывания взрывного устройства. Инцидент произошёл 3 мая, когда ребёнок гулял с другом в заброшенном здании.

По данным Минобраза Крыма, мальчик собирал жестяные банки и заметил среди них предмет, похожую на гранату. Он положил находку в карман, а позже достал её и выдернул чеку, считая, что взрыва не будет.

После происшествия во всех образовательных учреждениях Крыма усилят меры безопасности. Также в школах проведут беседы с учениками, проверят территории, а к занятиям по минной безопасности подключатся добровольцы отряда «ПоискКрым».

Ранее сообщалось, что боевую гранату нашли у мусорки на северо-востоке Москвы. Экстренные службы оцепили место происшествия, а сапёры подтвердили, что граната не учебная.

Полина Никифорова
