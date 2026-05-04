Жителей Дубая предупредили о возможной ракетной угрозе

В Дубае жители получили экстренные уведомления о потенциальной ракетной угрозе. В сообщениях им рекомендовали срочно найти укрытие и соблюдать меры безопасности. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Гражданам рекомендовали укрыться в ближайших защищённых зданиях и избегать окон, дверей и открытых пространств. Также в уведомлениях содержался призыв оставаться на месте и ожидать дальнейших инструкций от официальных служб. Информация о характере угрозы и возможных источниках на данный момент не уточняется.

Ранее в районе Ормузского пролива у побережья ОАЭ зафиксирован инцидент с участием танкера. Происшествие произошло примерно в 78 морских милях к северу от эмирата Фуджейра, что составляет около 125,9 километра от берега Объединённых Арабских Эмиратов.