4 мая, 13:39

Зеленский призвал дать Европе место за столом переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский на саммите в Ереване выступил с заявлением о формате возможных переговоров по Украине, подчеркнув необходимость участия европейских стран. Слова главы киевского режима приводит «Укринформ».

«Европа должна быть за столом любых переговоров», — заявил он.

Зеленский также отметил, что странам Европы необходимо сформировать единую позицию для диалога с Москвой. По его оценке, только согласованный подход позволит выстроить эффективный дипломатический процесс и определить дальнейшие шаги в переговорах.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Киева к новому этапу трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, соответствующий вопрос он обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

Милена Скрипальщикова
  Новости
  Украина
  Владимир Зеленский
  Переговоры по Украине
  Мировая политика
  Политика
