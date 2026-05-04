Зеленский призвал дать Европе место за столом переговоров с Россией

Владимир Зеленский на саммите в Ереване выступил с заявлением о формате возможных переговоров по Украине, подчеркнув необходимость участия европейских стран. Слова главы киевского режима приводит «Укринформ».

«Европа должна быть за столом любых переговоров», — заявил он.

Зеленский также отметил, что странам Европы необходимо сформировать единую позицию для диалога с Москвой. По его оценке, только согласованный подход позволит выстроить эффективный дипломатический процесс и определить дальнейшие шаги в переговорах.

Ранее Зеленский сообщил о готовности Киева к новому этапу трёхсторонних переговоров по урегулированию конфликта. По его словам, соответствующий вопрос он обсудил с премьер-министром Великобритании Киром Стармером во время встречи в Ереване, где проходит саммит Европейского политического сообщества.