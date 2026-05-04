Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электроэнергии на Украину. Соответствующее заявление он сделал на полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«В данный момент я не вижу никаких причин для возобновления поставок такого вида электроэнергии», — заявил политик.

Фицо напомнил, что после того, как Киев остановил транзит российского топлива через свою территорию, Братислава лишилась одного из ключевых источников дохода. Ежегодно транзитная труба приносила стране около 500 миллионов евро.

Словацкий премьер также добавил, что его страна не намерена в ущерб себе решать энергетические проблемы Украины. Ранее Фицо уже критиковал Киев за односторонний разрыв соглашений и предупреждал о полном прекращении любой помощи.

В Братиславе считают, что именно Украина должна первой предпринять шаги навстречу, а не требовать поддержки, продолжая действовать в ущерб европейским партнёрам. Еврокомиссия ранее призывала страны ЕС помочь Киеву, но Словакия, похоже, эту просьбу игнорирует.

Ранее Роберт Фицо и Владимир Зеленский договорились о взаимных визитах в столицы двух стран. При этом ни премьер Словакии, ни президент республики Петер Пеллегрини с момента вступления в должности Киев не посещали.